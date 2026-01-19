Почина режисьорът на "Цар Лъв"

Пиксабей

Сърежисьорът на един от най-великите анимационни филми за всички времена - "Цар Лъв", вече не е сред нас. Роджър Алърс, режисьорът на Дисни, който сърежисира "Цар Лъв" и работи по обичани филми като "Аладин", "Красавицата и Звяра" и "Малката русалка", почина на 76-годишна възраст. Колегата на Алърс от Walt Disney Company, супервайзорът по визуални ефекти Дейв Босърт, сподели новината за смъртта му в социалните медии в неделя (18 януари), спомняйки си го като "изключително талантлив артист и режисьор" и "истински стълб на ренесанса на Disney Animation", предаде Актуално.

"Имах привилегията да бъда част от екипа с Роджър в много филми в края на 80-те и през 90-те години", написа той във Facebook. "И той беше, без съмнение, един от най-милите хора, които можеш да се надяваш да познаваш и с които да работиш. Той продължи да сърежисира "Цар Лъв", който постигна феноменален успех, но това никога не му се качи на главата... той носеше в себе си чувство на удивление, щедрост и ентусиазъм, което вдъхновяваше всички около него.", добавя Дейв Босърт.

