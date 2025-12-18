Почина режисьорката Иванка Антонова

Пиксабей

На 96-годишна възраст почина Иванка Антонова, по рождение Гръбчева - доайен на телевизионните режисьори в БНТ. Тя работи повече от 30 години в телевизията, още от самото ѝ създаване.

Направила е стотици емисии "По света и у нас" и повече от 60 предавания "Панорама". Наградена е с Почетния знак на президента. Често е бъркана с нейната племенница Иванка Гръбчева, която също е режисьор.

Поклонението пред Иванка Антонова ще е в неделя, 21 декември от 11.30 ч. в църквата "Свети седмочисленици".

