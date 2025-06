Почина рок легенда

Пиксабей

Мик Ралфс, съосновател на рок гигантите Bad Company, почина на 81-годишна възраст. Рок легендата е китарист на групата от самото ѝ създаване през 1973 г. и продължава да работи в нея до 2016 г., когато получава инсулт. Кончината му вследствие на усложнения от инсулта беше потвърдена на официалния уебсайт на Bad Company в понеделник вечерта (23 юни). В съпбщението на уебсайта се споменава, че Ралфс, родом от Стоук Лейси, Херефордшир, оставя след себе си "любовта на живота си Сузи Чавас, двете си деца и три доведени деца", предаде Актуално.

"Сърцето ми току-що се удари в земята. Той ни остави изключителни песни и спомени. Той беше мой приятел, мой партньор в писането на песни, невероятен и многостранен китарист, който имаше най-голямото чувство за хумор.", казва Пол Роджърс, който си спомня и техен неотдавнашен разговор: "В последния ни разговор преди няколко дни добре се посмяхме, но не за последен път. Има много спомени за Мик, които ще предизвикат смях. Съболезнования на всички, които го обичаха, особено на неговата единствена истинска любов, Сузи. Ще се видим на небето", пише "Mirror".

Bad Company се издигат до успех през 70-те години на миналия век, като хитовете им правят фурор. Дебютният им сингъл "Can't Get Enough" се изкачва до 15-о място в британските класации през 73-та година, а в американските класации достига до петото място.

