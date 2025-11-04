Почина румънският работник, изваден от рухналата кула в Рим
Кадър Youtube
Почина румънският работник, който беше изваденият късно снощи изпод частично срутената средновековна кула Торе дей Конти в Рим.
Мъжът беше изваден жив и в съзнание от спешните служби и бе откаран в болница в тежко състояние, съобщи полицията в италианската столица, цитирана от Нова телевизия.
Спасителите били изправени пред трудната задача да се доближат до заклещения работник.
Трима други бяха извадени невредими след инцидента, станал в понеделник по обяд.
29-метровата кула е построена в началото на XIII век от папа Инокентий III и се намира близо до Колизеума. В момента тя е обект на реставрация, а районът около нея е затворен за пешеходци.
