Почина румънският работник, изваден от рухналата кула в Рим

04.11.2025 / 15:16 0

Кадър Youtube

Почина румънският работник, който беше изваденият късно снощи изпод частично срутената средновековна кула Торе дей Конти в Рим. 

Мъжът беше изваден жив и в съзнание от спешните служби и бе откаран в болница в тежко състояние, съобщи полицията в италианската столица, цитирана от Нова телевизия.

Спасителите били изправени пред трудната задача да се доближат до заклещения работник. 

Трима други бяха извадени невредими след инцидента, станал в понеделник по обяд.

29-метровата кула е построена в началото на XIII век от папа Инокентий III и се намира близо до Колизеума. В момента тя е обект на реставрация, а районът около нея е затворен за пешеходци.

 

