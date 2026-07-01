Почина съавторът на хита YMCA и фронтмен на Village People Виктор Уилис

снимка: Фейсбук, Village People

На 74-годишна възраст почина Виктор Уилис, фронтменът на диско групата Village People от 70-те години на миналия век, съобщиха музикантите в официалната си страница в социалните мрежи.

„С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Виктор Уилис, водещ вокалист на Village People. Той почина в понеделник, 30 юни 2026 г., след кратко, но тежко заболяване“, се казва в краткото изявление, предаде Нова телевизия, позовавайки се на "Би Би Си".

Роденият в Далас музикант беше водещ вокалист и съавтор на едни от най-големите хитове на групата, сред които са YMCA, Go West и In The Navy.

Групата набира международна популярност през 70-те години. Името им се отнася до Гринуич Вилидж в Манхатън, който има репутация на гей квартал. В този контекст членовете на групата навлизат в мейнстрийма с екстравагантни костюми, архетипи на американска мъжественост и ЛГБТ общността.

През 1980 г. Уилис напуска групата и прекарва години в съдебна битка за авторските права върху песните, които е написал. През 2017 г. отново се присъединява към Village People и заедно изпълняват YMCA на митинга преди встъпването в длъжност на президента Тръмп през януари 2025 г.

Редактор "Екип на Петел",

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