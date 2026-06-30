Почина съдия Росица Иванова

Снимка Пиксабей

Починал е дългогодишен магистрат от Окръжен съд-Враца. След дълго боледуване в понеделник си е отишла Росица Иванова. Тя бе съдия в Окръжен съд – Враца от февруари 1994 г. до ноември 1996 г. и от януари 2006 г. до пенсионирането си през януари 2026 г, общо повече от 22 години.

Съдия Росица Иванова Маркова бе заместник-председател на Окръжен съд – Враца в два мандата - от декември 2009 г. до февруари 2015 г. и от октомври 2022 г. до януари 2026 г., пише Блиц.

Най-висока оценка за дългогодишния й труд постави Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като на 9 декември 2025 г. поощри съдия Росица Иванова Маркова с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“ и с парична награда.

„Съдиите и съдебните служители от Окръжен съд – Враца сме опечалени от вестта за кончината на уважавания съдия Росица Иванова Маркова.

Ще я запомним, като принципен и безпристрастен магистрат, отзивчив колега, достоен човек и добър приятел! Всички ние, магистратите и съдебните служители от Окръжен съд – Враца, изказваме своите дълбоки и искрени съболезнования на близките на съдия Росица Иванова Маркова!“, написаха от Окръжен съд-Враца, цитирани от БулНюз.

Редактор "Екип на Петел",

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