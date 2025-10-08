Почина съратник на Мартин Карбовски

Кадър Фб

Почина първият частен детектив в България Марин Маринов. Тъжната новина съобщи журналистът Мартин Карбовски в профила си във Фейсбук.

"Марио си отиде. Марин Маринов. Беше съратник и ятак. Верен.", пише той

Бившият полицай е издъхнал в хоспис в столичното село Пролеша, където са полагали грижи за него, след като през април е диагностициран с тумор в мозъка, предаде Блиц

Маринов беше основател и председател на Асоциацията на частните детективи. Той е бивш полицай, като детектив работи от 1990 г. По времето на Тодор Живков, Маринов е работил в милицията.

Работи по различни случаи и е разрешил е повече от 1200 от тях. Разрешавал е всякакви казуси – от битови проблеми през издирване на длъжници до търсене на изчезнали хора и промишлен шпионаж. Маринов оцелява като по чудо след разстрела на Иво Карамански.

