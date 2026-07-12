Почина сенатор Линдзи Греъм

Снимка уикипедия, U.S. Senate Photo Office, Brett Flashnick

Американският сенатор-републиканец и приятел на Украйна Линдзи Греъм почина вечерта на 11 юли, съобщиха от офиса му. В съобщението, публикувано от офиса на сенатора в социалната мрежа X, се посочва, че той е починал след "краткотрайно и внезапно заболяване“.

"Семейството на сенатор Греъм е благодарно за молитвите и моли за уединение в този изключително труден момент“, се посочва в съобщението, пише Блиц.

Греъм беше председател на Бюджетната комисия на Сената и през ноември се бореше за пети шестгодишен мандат в Сената. Той беше един от най-известните членове на камарата и ключова фигура в партията по въпросите на отбраната и международните отношения.

Спешните служби са отговорили на сигнал за „сърдечен арест“ в дома на Греъм в Капитол Хил в събота вечер, според аудиозапис от полицейския скенер, получен от NBC News.

Снимки, прегледани от NBC News, показват, че парамедиците са пренесли човек на носилка от дома на Греъм до чакащата линейка. На мястото са били и полицейски коли и пожарни автомобили.

Редактор "Екип на Петел",

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