Почина сестрата на Димитър Кърнев от „D2"

снимка: MrPanyGoff, Уикипедия

Тъжна вест съобщи създателят на групата „D2" Димитър Кърнев.

По-рано тази вечер той обяви вличния си профил следното:

Мило сестриче!

Да е светъл вечният ти път, и да бъдеш винаги себе си, каквато беше и тук..

С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, и знам, че и отгоре, като небесна орлица ще бдиш над тях винаги.

Знам, и че те ще оправдаят всички твои усилия и надежди, и ще бъдат добри и достойни човеци.

Цял живот се опитвах да те пазя, но накрая не успях.

Бог да те прости, мила и скъпа Гугу.

За всички нейни, и наши общи приятели: ще я изпратим на осми януари, четвъртък, от 13 ч., в църквата "Света София".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!