Почина сестрата на Димитър Кърнев от „D2"
снимка: MrPanyGoff, Уикипедия
Тъжна вест съобщи създателят на групата „D2" Димитър Кърнев.
По-рано тази вечер той обяви вличния си профил следното:
Мило сестриче!
Да е светъл вечният ти път, и да бъдеш винаги себе си, каквато беше и тук..
С любов и трудности роди и отгледа три прекрасни създания, и знам, че и отгоре, като небесна орлица ще бдиш над тях винаги.
Знам, и че те ще оправдаят всички твои усилия и надежди, и ще бъдат добри и достойни човеци.
Цял живот се опитвах да те пазя, но накрая не успях.
Бог да те прости, мила и скъпа Гугу.
За всички нейни, и наши общи приятели: ще я изпратим на осми януари, четвъртък, от 13 ч., в църквата "Света София".
