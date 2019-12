Почина сестрата на Джордж Майкъл

Сестрата на покойния поп певец Джордж Майкъл – Мелани Панайоту, е починала на Коледа - точно три години след смъртта на своя брат, съобщава Novini.bg.

Панайоту е била намерена в къщата си в Лондон от по-възрастната ѝ сестра – Йода. Все още не е ясна причината за смъртта, пише „Индипендънт”.

Според вестник "Сън" преди да почине, Мелани е боледувала за кратко.

Мелани и Джордж са били близки през годините.

Британецът Джордж Майкъл почина на 25 декември 2016 г. на 53 години. Като причина беше посочена естествена смърт. Експертиза по-късно показа, че той е починал от сърдечна недостатъчност и проблеми с черния дроб.

В своята кариера има продадени на 115 млн. записа по целия свят. Започва кариерата си в началото на 80-те години на XX в. с дуета Wham! – заедно с Андрю Риджли. Двамата записват редица хитове, придобили световна популярност. Сред тях са Wake Me Up Before You Go-Go, Last Christmas, а сред соловите песни на Майкъл са – Careless Whisper, I Want Your Sex и други.

