Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“

Снимка: Фейсбук, Катастрофи в София

Почина шофьорът на камион, който падна от мост на магистрала „Струма“, предава БНТ. При инцидента той беше заклещен в кабината. Камионът падна около 16.00 ч. в района преди Големо Бучино, посока Перник.

Тежкотоварният камион е напуснал пътното платно, като е преминал между мантинелата и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение.

На място вече работят разследващи екипи, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента. По първоначална информация една от вероятните версии е на шофьора да му е прилошало или да е заспал зад волана.

Окончателните причини ще станат ясни след приключване на огледа и извеждането на водача. Оперативно-следствената група е пристигнала на мястото малко преди началото на огледа, а районът е отцепен, за да могат разследващите да извършат необходимите процесуално-следствени действия.

Заради инцидента движението по автомагистрала „Струма“ в участъка е затруднено и се осъществява само в изпреварващата лента. От полицията призовават шофьорите да преминават в района с повишено внимание.

Тежкотоварният камион е с шуменска регистрация и е превозвал плоскости гипсокартон.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!