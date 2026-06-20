Почина собственикът на българска верига хранителни магазини

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Русенският бизнесмен си отиде на 54 години

Собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“ Пламен Здравков е починал внезапно на 54-годишна възраст. Тъжната вест бе обявена тази събота, 20 юни 2026 година, от един от най-близките му приятели Георги Консулов. През следващия месец бизнесменът трябваше да навърши 55 години, но внезапната му кончина остава огромна празнота в местната общност и бизнес средите, предаде Дунав мост.

Пламен Здравков беше познат в Русе и региона не само като успешен предприемач, изградил една от емблематичните местни търговски вериги, но и като активен общественик. През годините той редовно се ангажираше с множество социални, културни и благотворителни каузи, подкрепяйки различни инициативи в помощ на града и неговите жители. Веригата „Пацони“ остава сред добре познатите марки в Русенска област, обслужваща хиляди граждани ежедневно. Неговите колеги и приятели го описват като човек с голямо сърце, който винаги е търсил начини да бъде полезен на обществото.

Очакват се подробности за поклонението

Към настоящия момент все още няма официална информация и допълнителни подробности около причините за внезапната кончина на бизнесмена, както и за датата и мястото на поклонението.

Редактор "Екип на Петел",

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