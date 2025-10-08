Почина светило в българската медицина, символ на цяла епоха в акушерството

Пиксабей

Почина д-р Венелин Каменски. Тъжната вест съобщи кметът на Айтос Васил Едрев, пише "Флагман".

"Светъл път, Докторе! Завинаги загубихме лекаря и приятеля, д-р Венелин Каменски. Ще помним д-р Каменски като всеотдаен лекар, изключителен професионалист, символ на цяла епоха в акушерството. Лекарят, който денонощно беше на поста си, за да даде живот на неизброимо много новородени в община Айтос.

Д-р Каменски имаше изключително важна роля в живота на Айтос и айтозлии – посвети десетилетия от професионалния си път на Родилно отделение в общинската болница. Един истински достоен и отдаден на професията и мисията лекар, честен човек и приятел! Поклон! Светъл път, Докторе! Най искрени съболезнования на семейство Каменски!", написа Васил Едрев във Фейсбук.

За своята над 50-годишна практика доктор Каменски вдъхна живот на хиляди деца в Община Айтос, съобщиха от болницата в града.

"Остава в сърцата ни като човек, за когото лекарският дълг бе преди всичко друго. Самоотвержен и отдаден на професията, той денонощно беше посветен на Родилно отделение към МБАЛ Айтос, готов да помогне не само с медицинските си познания, но и с човещина и разбиране.

След своето пенсиониране и закриване на Родилно отделение Д-р Каменски продължи да работи като ординатор в болницата. Светъл път и мир на душата Ви, Д-р Каменски!", скърбят колегите му.

Венелин Каменски е прекарал дълго боледуване преди да напусне този свят.

Поклон пред паметта му!





