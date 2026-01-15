Почина тайната дъщеря на Фреди Меркюри

Кадър Youtube

Жена, представяна като тайна дъщеря на вокалиста на Queen - Фреди Меркюри, е починала на 48-годишна възраст след дълга борба с рядка форма на рак на гръбначния стълб, съобщи семейството ѝ.

Връзката ѝ със звездата стана публична миналото лято с излизането на биографията Love, Freddie на журналистката Лесли-Ан Джоунс, посочва bTV. По думите ѝ Меркюри я е наричал „Биби“, „моето съкровище“ и е поддържал близка връзка с нея до смъртта си през 1991 г.

Съпругът ѝ Томас заяви, че двамата имат синове на 9 и 7 години. Прахът ѝ е бил разпръснат над Алпите.

Според авторката Меркюри е станал баща през 1976 г. след връзка с омъжена жена, а историята е подкрепена с лични дневници, оставени на дъщеря му малко преди смъртта му.

Семейството обмисля публикуване на снимки, включително такива с Фреди Меркюри.

