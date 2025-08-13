Почина топ агент на КГБ

Пиксабей

Вицепрезидентът на Международната асоциация на ветераните от антитерористичното подразделение "Алфа“ Владимир Зайцев е починал на 78-годишна възраст, съобщава пресслужбата на асоциацията, предаде Блиц.



Владимир Зайцев е полковник от КГБ на СССР, един от офицерите на група "А" (специално подразделение "Алфа") към Седмо управление на КГБ на СССР. Той е известен със "залавянето" на много американски агенти.



"Съветът на Международната асоциация на ветераните от антитерористичното подразделение "Алфа“ с дълбока скръб съобщаваме, че на 78-годишна възраст е починал полковник Владимир Николаевич Зайцев", се посочва в съобщението.



Зайцев е роден през 1948 г. в Московска област. Служил в група "А“ на Седмо управление на КГБ на СССР от 1982 до 1992 г. Участвал е в операцията по освобождаването на отвлечен пътнически самолет в Тбилиси през 1983 г.



"За неговите рамене като командир стоят бойни командировки в обхванатия от война Афганистан", допълват от асоциацията.



Награден е с ордени "Червено знаме", "Червена звезда" и "За лично мъжество". Почетен служител на държавната сигурност на Русия.



След службата в КГБ е бил помощник на председателя на правителството на РФ по силовия блок.

Ръководил Фонда за подкрепа на антитерористичните подразделения на органите за сигурност "Антитерор" и е бил вицепрезидент на Международната асоциация на ветераните от антитерористичното подразделение "Алфа“, член на обществен съвет на вестник "Спецназ России".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!