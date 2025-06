Почина великият Джон Рийд

Кадър Ютуб

Внезапно си отиде от този свят прочут музикант, чиито песни все уважаващ себе си меломан със сигурност знае. Неговата бивша годеница написа трогателни думи за сбогом, предаде Телеграф.

Музикалната сцена се сбогува с шотландския диджей и продуцент Джон Рийд ( на 61 години), най-известен с мегахита „Push The Feeling On“ с групата „Nightcrawlers“ и песните, които е написал за звезди като Тина Търнър, Род Стюарт, Леона Луис и Кели Кларксън.

Роденият в Глазгоу Джон Рийд има плодотворна кариера като певец, продуцент и автор на песни. Освен че стои зад незабравимия денс хит от 90-те години „Push The Feeling On“, който се превърна в световна клубна класика, той е и съавтор на емоционалната балада „A Moment Like This“, изпята от Кели Кларксън и Леона Луис, както и на песента „When the Heartache Is Over“ на Тина Търнър .

Работил е и с множество музикални имена – Саймън Коуел, Иън Ливайн, Eternal, Клеър Ричардс и други. Има хит номер едно „Unbreakable“ с Westlife.

Певицата Мери Киджани, известна от TTF, която беше сгодена за Джон Рийд в продължение на девет години, сподели емоционално съобщение в социалните мрежи:

"Тази сутрин разбрах, че първата ми любов, Джон Рийд, почина внезапно. Срещнахме се в Глазгоу, влюбихме се в Лондон. Купихме първия си апартамент на 21 години, работихме върху музика, пяхме заедно, записвахме. Той беше Nightcrawlers.

Срещнахме се отново миналата година, казах му, че бих искала да го видя още веднъж, преди единият от нас да си тръгне. И го направих. Последният път, когато го видях, беше в Глазгоу. Почивай в мир, Джон. Обичам те завинаги" - написа Кияни.

Звездите се сбогуват

Музикантът и вокален треньор на Сюзън Бойл, Крис Джъдж, също отдаде почит на покойния музикант и диджей: " Джон Рийд беше невероятен шотландски певец с душа. Гласът му в „Push The Feeling On“ е неподражаем. Писал е хитове за Тина Търнър, Westlife, Леона Луис... Той беше пример за подражание за мнозина в студийния свят. Винаги усмихнат, винаги подкрепящ" – написа Джъдж и изпрати прегръдка на Мери Кияна, заедно с думите: „Вие бяхте истинските студийни герои на 90-те.“

Той остави незаличима следа

Песента Push The Feeling On е ремиксирана многократно, с нови версии от имена като Pitbull и Big Narsty, и все още е незаменима част от клубните плейлисти.

Въпреки че името му често беше на заден план в най-големите хитове, Джон Рийд беше за музикантите това, което публиката рядко вижда - стълб, талант и сърце на една музикална епоха.

Музикалният свят остава по-беден с истински артист.