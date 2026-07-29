Почина жената, пострадала при тежката катастрофа след неправилно изпреварване край Омуртаг

Булфото

62-годишна жена е починала след тежката катастрофа на главния път София – Варна в района на Омуртаг, станала на 28 юли, съобщиха от полицията.

Жената е пътувала в лекия автомобил „Опел Грандланд“, който по първоначални данни е навлязъл в насрещното движение при неправилно изпреварване в забранен участък и се е ударил челно в лек автомобил „БМВ“.

След инцидента пострадалата е била откарана в МБАЛ – Търговище с множество фрактури. Впоследствие състоянието ѝ се е влошило и тя е починала, предаде "Дарик".

Според полицията едната кола е била управлявана от 41-годишен мъж от Омуртаг, който е предприел изпреварване в участък с непрекъсната осева линия, навлязъл е в лентата за насрещно движение и е последвал челен сблъсък с друга кола, управлявана от 23-годишен мъж от село Петрино.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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