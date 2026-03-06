Почина журналиста Николай Пръвчев

Пиксабей

На 48-годишна възраст внезапно почина тенис администраторът и журналист Николай Пръвчев.



Той беше известен като истински експерт в областта на тениса, където продължи да допринася за българския спорт и след като напусна БТА. Завършил Немската езикова гимназия в София и след това дипломиран филолог, Николай Пръвчев през годините се превърнa в един от най-опитните администратори в българския тенис. Заемал е позиции във Федерацията от отговорник по комуникациите и връзките с медиите, през международни връзки, административен директор, технически директор, генерален секретар.

Бил е основен организатор е на десетки тенис турнири от всякакъв ранг, включително на ниво ATP и WTA. След като напуска БФТ, започва работа в СК Дема, където беше до последно, предаде БНР.

Поклонението ще се състои на 8-и март (неделя) от 13.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

