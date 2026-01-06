Почина журналистът Николай Стефанов

Пиксабей

Отиде си журналистът Николай Стефанов, съобщават колегите му от „Труд“, пише БТА. На 75 години почина нашият колега Николай Стефанов, бивш първи заместник-главен редактор на вестника в периода 1994-2000 година, припомнят от изданието.

Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища.

Николай Стефанов е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г. Завършил е английската гимназия в София и журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Работи като репортер във вестник „Земеделско знаме" от 1974 до 1977 г., като екскурзовод в „Интерхотели – Балкантурист" (1978-1980 г.) и редактор във вестник „Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на „Труд".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!