Почина звезда от 90-те

Американската певица Джил Собуле, най-известна с пионерския си хит „I Kissed A Girl“ от 1995 г., почина на 66-годишна възраст след трагичен пожар в дома ѝ в Минеаполис, съобщава Variety, предаде БТА и Евроком.

Според местни медии, пожарът е избухнал рано сутринта в четвъртък, като сигналът е подаден около 5:30 ч. в град Уудбъри, щата Минесота. При пристигането на първите пожарникари домът вече е бил обхванат от пламъци, а причините за инцидента все още се разследват.

Музикално наследство

Собуле стана известна с хита „I Kissed A Girl“, включен в култовия филм Clueless (1995). Парчето достигна 20-то място в класацията Billboard Modern Rock Tracks и стана първата открито ЛГБТ песен, отбелязала такъв успех в Billboard.

Конфликт с Кейти Пери

През 2009 г., когато Кейти Пери издаде песен със същото заглавие, Собуле реагира остро, наричайки я „шибана малка уличница“ в интервю за The Rumpus, отбелязвайки, че усеща опит за присвояване на смисъла на оригинала ѝ.

Кариера и дискография

Дебютен албум: Things Here Are Different (1990)

Общо: 10 студийни албума, 2 албума на живо, няколко миниалбума

Компилация: „Best of“ (2001)

Участие в: концертен филм (2003)