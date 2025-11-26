Почина звезда от "Бандата на Оушън"

Пиксабей

Популярният актьор Майкъл ДеЛано, участвал в хита "Бандата на Оушън“, трагично почина в болница в Лас Вегас, съобщи съпругата му пред The Hollywood Reporter, пише Пловдив 24



Харизматичният актьор, който живявъв Вегас от 1992 г., е известен и с ролята си на управител на кaзино в емблематичния филм от 2001 г.



Той е известен и от сериала "Firehouse“ на ABC, където играе пожарникаря Сони Капуто, преди сериалът да бъде спрян след само 13 епизода през 1974 г. Звездата също така редовно играе Лу Аткинс в "Супервлак“, който се излъчва в девет епизода през 1979 г.



ДеЛано е роден във Вирджиния на 26 ноември 1940 г. Баща му е бил пилот във войската, но трагично починал преди раждането му.



ДеЛано, чието истинско име е Майкъл Ейс Дел Фати, е израснал във Филаделфия и дори е получавал писма от фенове, докато е бил редовен танцьор в American Bandstand на Дик Кларк. След това изгряващата звезда подписва със Swan Records като Key Larson през 1960 г., преди да запише песни като "A Web of Lies“ и "A Little Lovin' Goes a Long, Long Way“.



По-късно той приема сценичния псевдоним ДеЛано, след като вижда мигащ неонов знак на хотел с името, според съпругата му.

