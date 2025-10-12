Почина звезда от "Новите съседи"

Кадър Тик Ток

Издъхна Джими Шоу, известен като Матю - бившият съпруг на сестрата на Юдит

Американският актьор Джими Шоу, известен у нас с участието си в сериала "Новите съседи", е починал след операция на панкреаса в Португалия. Преди три години е диагностициран с рак. Той почина на 59-годишна възраст, предаде Блиц.

Шоу добива популярност в цял свят като Матю в хитовия испански комедиен сериал, популярен и в родния ефир, където има повтаряща се роля в продължение на три сезона. Матю е съпругът на сестрата на една от главните герои в "Новите съседи" - Юдит.

Той бе уникален образ. Появяваше се мимолетно, но остави отпечатък в зрителите. Говореше развален испански, държеше се наивно, имаше стотици фобии и достоен образ за емблематичния сериал.

"Обичам те и винаги ще те обичам. Ти си заслужил място в сърцето ми и никой не може да ти го отнеме", написа Кристина Кастано, която играе Юдит - в Инстаграм публикация.

