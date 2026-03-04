Почина звездата от "Далас" Анабел Скофийлд

Снимка Пиксабей

Отиде си известна актриса и модел.

Супермоделът и звезда от „Далас“ Анабел Скофийлд почина на 62-годишна възраст след битка с рака.

Скофийлд, която се появяваше на корицата на списания Vogue и участваше в кампании за големи марки като „Yves Saint Laurent“, е издъхнала на 28 февруари в Лос Анджелис.

Тя разкри в публикация в GoFundMe, че през юли е разбрала, че ракът ѝ се е разпространил в мозъка ѝ по време на тригодишната ѝ борба.

По време на кариерата си, родената в Уелс манекенка участва в реклами за марки като Rimmel, Revlon и Boots No.7, пише novini.bg.

Скофийлд се мести в Лос Анджелис и играе Лорел Елис в „Далас“, появявайки се в 12 епизода на обичания сериал през 1988 г.

Последната ѝ публикация е от 18 януари, където тя каза на феновете си, че е претърпяла операция за отстраняване на голям тумор в носната ѝ кухина. Тогава тя съобщи, че се чувства „доста нестабилна и слаба“, но е облекчена, че може да диша през носа си.

