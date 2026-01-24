Починал е Стефко Колев - първият бизнесмен, отвлечен за подкуп

Пиксабей

В петък е починал Стефко Колев - бивш директор на СО "Руен" и първият бизнесмен, отвлечен за откуп през 2001 г., съобщиха негови близки приятели пред "24 часа" .

Първоначално бандитите са искали 4 млн. лв. откуп, но на 6-тия ден цената е била свалена на 1 млн. лева. След като сумата е събрана от приятели и платена, Колев е освободен. До днес не се знаят похитителите му.

След отвличането, предприятията на "Руен" в Ардино и Припек са затворени и 2000 души остават без работа. А и заради този случай, немските партньори напускат България.

