Починал е мъжът, който с дни се бореше за живота си след големия пожар в Пловдив

снимка: Булфото,архив

Починал е 86-годишният мъж, който пострада преди дни при пожар в Пловдив. Това съобщи дъщеря му в социалните мрежи.



Инцидентът стана на 14 януари около 19,00 часа, когато в жилище на втория етаж в комплекс "Корона" избухнаха пламъци и се наложи огнеборци да изкарат живущи през терасата, припомня plovdiv24.bg.



Тогава огнеборците изкараха през терасата семейството - Илия и Божанка Кирякови. Те бяха транспортирани обгазени и с изгаряния в УМБАЛ "Свети Георги" в Клиниката по изгаряния.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!