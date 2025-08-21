Тя бе председател на РЛК-Стара Загора, изключителен специалист по микробиология, уважаван от колегите си лекар и истински обединител на съсловието, казаха от БЛС за нея

Починала е д-р Елена Стайкова - председателят на Районната колегия на БЛС-Стара Загора. Тъжната вест съобщиха от съсловната организация, откъдето изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите ѝ, предаде clinica.bg.

"Д-р Стайкова беше изключителен специалист по микробиология, уважаван от колегите си лекар и истински обединител на съсловието.

Само преди година тя пое ръководството

на РК на БЛС – Стара Загора с ясната мисия да работи за единството на лекарската общност и за развитието на организацията. Тя вярваше в силата на доверието и заедността, които стоят в основата на лекарската професия.", казаха от БЛС за нея.

Призната и обичана от колегите си,

през 2022 г. д-р Стайкова бе удостоена с награда за принос в развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники – признание за нейния професионализъм, новаторство и отдаденост на медицинската наука. Нейният труд и постижения ще останат като трайна следа в полза на пациентите и медицината.

"Загубата на д-р Елена Стайкова

е тежка не само за семейството и близките ѝ, но и за цялата лекарска общност. Ще я помним като колега, ръководител и човек с голямо сърце", казаха още от съсловната организация.

Вечна й памет.

Разделяме се с един отличен лекар, обичан и уважаван както от своите колеги,така и от многобройните си пациенти, казаха от РК на БЛС в Сливен

