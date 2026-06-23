Починала е младата майка, открита в неадекватно състояние на Околчица

Пиксабей

С трагичен край завърши битката на младата майка от Враца срещу наркотиците, научи агенция BulNews. Тази нощ младата жена е починала.

24-годишното момиче е предозирало със синтетика. Тя е приела голямо количество фентанил, който този път я докара до състояние, в което да се съблече гола и да обикаля из Враца.



Свидетели на стряскащата гледка са сигнализирали на спешния тел.112 и тя е откарана в МБАЛ „Христо Ботев“ в изключително тежко състояние. Въпреки неистовите усилия на врачанските лекари да я върнат към живота обаче, тази нощ организмът на младата майка не е издържал в битката срещу наркотиците и тя е починала.

Смъртта на младата врачанка е поредното жестоко напомняне, че наркотиците не прощават. Фентанилът е сред най-опасните вещества в света и дори минимална доза може да се окаже фатална. Зад всяка подобна трагедия стоят разбити семейства, съсипани животи и мечти, които никога няма да се сбъднат. На 24 години човек трябва да крои планове за бъдещето, а не да се превръща в поредната жертва на дрогата. Вместо усмивки и мечти, младата жена оставя след себе си болка, десетки въпроси без отговор и две малки деца без майка. Наркотиците обещават кратко бягство от реалността, но често водят до една-единствена крайна спирка. И тя е много по-близо, отколкото мнозина си мислят.

Редактор "Екип на Петел",

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