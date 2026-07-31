Почистиха осквернения Паметник на жертвите на комунизма във Варна

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Паметникът на жертвите на комунизма във Варна вече е почистен. Инициативата беше на кметство “Одесос”.

Милена Вълчанова, главен експерт по управление на екологичните дейности в района, подчерта, че рисунките са премахнати с изцяло щадящи препарати, които не застрашават бетона и мрамора, от които е изработен паметника. Основното почистване беше извършено от фирмата, която отговаря и за сметосъбирането на район “Одесос”.

Това се наложи, след като на 28 юли паметникът, разположен до Градската художествена галерия, беше осквернен с червен спрей и комунистически символи, припомня БНТ. Още тогава Областният управител на Варна Марио Смърков призова Община Варна и МВР да открият и накажат извършителите.

Редактор "Екип на Петел",

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