Почитаме Света Анна, много хора имат имен ден

Снимка уикипедия

На 25 юли Православната църква отбелязва Успението на света Анна – блажената ѝ смърт, или, както канонически се нарича празникът, Успение на света Анна.

Света Анна е потомка на Аароновия род и майка на Дева Мария – бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В християнската традиция светицата е почитана като един от най-важните символи на майчинството, пише novini.bg.

Българите наричат празника Лятна света Анна. Той е особено разпространен в Западна България и Родопите, най-вече в Асеновградско. Там се вярва, че Лятна света Анна бележи края на лятото.

Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и закрилница на бременните, младите невести и раждаемостта. За да износят плода си и да родят леко, на празника се спазват строго определени забрани – не се работи, не се пере, не се мие, не се шие и не се плете.

Широко разпространено е старото поверие, че ако „трудна жена“ работи на света Анна, ще пометне. На този ден бременните жени и младите булки отиват на църква, молят се за здравето на децата си и палят свещи пред иконата на светицата.

Иконата се украсява с цветя, а като дар се оставят ризи, чорапи, кърпи и пари. След края на църковната служба майките раздават пресни пити в двора на църквата и из махалата за здравето на своите рожби. Според народните вярвания света Анна пази децата от „огън“ – висока температура и треска.

В Източна България на Лятна света Анна жени и деца излизат да берат лековити билки. След това ги изсушават и ги пазят за лек през цялата година.

В Западна България в нощта срещу празника се извършват различни магически действия срещу магьосници, бродници и житомамници, за които се вярва, че отнемат чуждото плодородие. Стопаните преспиват на нивите си, за да попречат на злосторниците да „откраднат“ житото им.

В югозападните краища на България на Лятна света Анна се организира оброк – служба с курбан, в която участва целият род. Жертвоприношението се прави с молитва светицата да предпази нивите от пожар и градушка. Заради тази нейна закрилническа роля в някои райони на страната света Анна е наричана и „Опърлия“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!