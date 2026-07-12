Почитаме Света Вероника, много хора имат имен ден

Снимка уикипедия, Stefano Bistolfi

На 12-ти юли Православната църква отдава почит на няколко канонизирани светци – Света Вероника, Свети Прокъл, Свети Иларий и на новоканонизирания монах Свети Паисий Светогорец. Според християнските предания Света Вероника е жалостива жена, която виждайки Христос, понесъл кръста си към Голгота и лицето му – изцапано с кръв и пот, го избърсва с ленена кърпа, след което върху нея се появява образът на Спасителя.

Заради запечатания образ на Иисус Христос върху ленената кърпа, фотографите приемат Света Вероника за свой покровител.

Света Вероника става една от популярните народни светии, независимо, че някой църковни инстанции не приемат историческите данни за нея, като смятат, че те са по-скоро легенда.

На латински името Вероника означава “носеща победата”. А в деня на тази свята жена, имен ден празнуват Вероника, Вероник, Вера, Верка, пише novini.bg.

На 12 юли почитаме паметта и на още двама смели християни – Свети Прокъл и Свети Иларий. Св. Прокъл бил от с. Калипта, близо до Анкира (Анкара). При царуването на Траян той бил осъден на разпятие и пронизване със стрела за непочитане на езическите богове. Когато го водели на мястото на наказанието, неговият племенник, младият Иларий, му се поклонил и извикал: “И аз съм християнин!” Иларий бил затворен в тъмница, а Прокъл разпнали и пускали в него стрели, докато в страшни мъки умрял. Вярващите погребали тялото му.

На третия ден Иларий бил жестоко бичуван заради неговата непреклонност във вярата. Оковали го във вериги, повлекли го вън от града и там го посекли. Тялото му било погребано близо до това на Прокъл.

На 12-ти юли се прекланяме и пред паметта на новоканонизирания монах Свети Паисий Светогорец.

Паисий Светогорец (1924-1994) бе причислен от Вселенската патриаршия към сонма на православните светии. Всяка година на 12 юли – в деня на неговото успение, православният свят отдава почит на преподобния Паисий. Той придобил пророческа дарба още докато бил монах в Света гора, Атон. След 40-дневен строг пост, Пресвета Богородица се явила на монаха и му оставила хляб и грозде. Когато монасите го намерили, той бил на ръба на силите си, но в очите му имало радостен пламък. Игуменът на манастира опитал хляба и гроздето. Той бил категоричен, че на Земята такива божествени вкусове не съществуват. Свети Паисий Светогорец продължава да помага на вярващите от Рая.

Редактор "Екип на Петел",

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