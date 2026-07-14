Почитаме апостол Акила, много хора имат имен ден

Снимка уикипедия, Anonymous

Църквата почита на 14 юли апостол Акила. Той е един от седемдесетте, ученик на апостол Павел, който го направил епископ.

Акила бил евреин от Понт, който се преселил да живее в Рим. По това време император Клавдий изгонил всички евреи от свещения град. Акила също заминал със съпругата си за Коринт, където срещнал апостол Павел.

Впечатлен от мъдрите слова на светия отец, Акила бил сред първите евреи, повярвали в Исус, и станал един от най-преданите сътрудници на апостол Павел.

Посветил се на апостолското дело, обиколил много страни, където проповядвал словото на Спасителя, и помогнал за спасението на много човешки души.

Той издигал църкви и ръкополагал свещеници, но бил убит от неверници.

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще. Ако на 14 юли гърми, ще има много дъжд през август.

Имен ден днес празнува Орлин. Името Орлин означава сила, мощ и прозорливост. Смята се, че е славянско и произлиза от птицата орел, както и Акила.

Редактор "Екип на Петел",

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