Почитаме двама светци днес!

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На 6 юни възпоменаваме двама преподобни отци – св. Висарион Чудотворец и преподобни Иларион Нови.

Свети Висарион, египтянин по произход, бил кръстен в младостта си и водил строг живот, стараейки се да запази благодатта, дадена му при Кръщението.

Воден от желание да опознае по-добре монашеския живот, предприел пътуване по свети места - бил в Йерусалим, посетил свети Герасим в Йорданската пустиня, видял други отшелници и усвоил превилата на монашеския живот.

След завръщането си дал монашески обет и станал ученик на свети Исидор Пелузийски. Свети Висарион дал обет за мълчание, ял веднъж седмично и понякога оставал без храна и вода в продължение на 40 дни. Спял само прав или седнал. Имало е случай, когато монахът, потопен в молитва, стоял неподвижно 40 дни и 40 нощи без храна и сън. Бил изключително смирен. Светецът прекарал по-голямата част от живота си на открито в молитвено уединение.

От Бога свети Висарион получил дара на чудотворство, пише "Фокус".

Редактор "Екип на Петел",

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