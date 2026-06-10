Почитат паметта на Надежда Парушева в маратона Галата – Варна

Снимка varnamaraton.info

В 86-ото издание на плувния маратон Галата – Варна ще бъде почетена паметта на Надежда Парушева. Тя ни напусна два месеца преди старта на надпреварата, на която бе посветила повече от половин век от живота си. Традиционното преплуване ще се проведе на 26 юли, 2026 г.

Организатори на събитието са плувният шампион на България ПСК „Черно море”, ВМС на Република България и Община Варна.

В традиционното преплуване имат право да участват граждани и гости на Варна от страната и чужбина, родени през 2014 г. и по-големи. Те трябва да са преминали задължителен предсъстезателен медицински преглед; да подпишат декларация, че са в състояние да преплуват самостоятелно дистанцията от местността Карантината до плаж Буните; да подпишат декларация за лични данни.

Стартът на маратона ще бъде даден на 26 юли, неделя, от местността Карантината, нос Галата. Всички, желаещи да вземат участие, трябва да се явят на 26 юли в 7,00 ч часа на сборния пункт – Рибарското пристанище „Карантината“ в кв. „Аспарухово“. На всеки участник ще бъде осигурена специална брандирана мешка с маркиран състезателен номер, в която задължително да си постави личните вещи. Разстоянието по права линия от местност Карантината до плаж „Буните“ – Изток е около 4500 метра.

В 8,30 ч записването на участниците, които са пропуснали да направят това онлайн, се прекратява, а състезателите, явили се по-късно, няма да бъдат допуснати до участие.

Разстоянието от нос Галата до Варна може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др.

Стартът на маратона ще бъде даден в 9,00 ч., като състезателите трябва да се наредят в една редица на брега в местност Карантината, зад стартова линия, маркирана с въже.

Финалът е от северната страна на буна 102 (Втора буна) на плажната ивица и ще бъде обозначен с арка, издигната на брега.

За преплували разстоянието се смятат всички, пристигнали на финала до 100 минути след времето на победителя.

Призьорите в 86-ото издание на международния плувен маратон Галата – Варна ще си разпределят награден фонд от 4300 евро.

Победителите – мъж и жена, получават парични награди от по: I място – 600 евро; ІІ място – 450 евро.; ІІІ място – 350 евро; ІV място – 300 евро; V място – 250 евро; VІ място – 200 евро.

С предметни награди се отличават и най-добре представилите се варненци, мъж и жена.

Предвидена е награда от 120 евро за плувец с увреждания. Бонус от 120 евро ще получи и плувецът, регистрирал най-много успешни участия в маратона.

Всички участници, преплували разстоянието от местност Карантината, нос Галата, до плаж „Буните“ в определеното време, получават: закуска и напитка, удостоверение за успешно преплуване и възспоменателен медал за завършване.

В деня на провеждането на маратона на сборния пункт всеки записал се участник трябва да носи следните документи: лична карта; декларация по образец, подписана лично от участника, а за лица до 18 години, подписана и от родител; удостоверение за предсъстезателен медицински преглед; декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Записването за участие в Галата – Варна стартира от 1 юни, 2026 г. и ще приключи на 19 юли. Таксата за участие за регистрирани онлайн плувци в срок до 30 юни , е 25 евро.

Такса за участие за регистриранте онлайн в срок от 1 юли до 19 юли е 35 евро.

Такста за участие на нерегистрирани в сайта на маратона е 50 евро (само в брой).

Таксата включва закуска и вода на финала; брандирана мешка за съхранение на личния багаж; плувна шапка; удостоверение за успешно преплуване; възпоменателен медал за завършване ; медицинска помощ на старт/финала.

Миналото лято победители в маратона станаха Калина Николаева (1,07,10) и Дарен Кирилов (1,00,00).

Всичко за маратона: http://www.varnamaraton.info

Редактор "Екип на Петел",

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