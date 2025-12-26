Почитат паметта на загиналия в Кербала Антон Петров

Снимка Областна администрация - Русе

Русе не забравя своя герой.

Жителите на Русе, военнослужещи и официални лица ще почетат паметта на офицерски кандидат Антон Петров тази събота, 27 декември. Церемонията ще започне в 11:00 часа в гробищен парк "Чародейка", където близки, приятели и колеги от 68-а бригада "Специални сили" ще се съберат, за да отбележат 22-рата годишнина от трагичната гибел на българските бойци в Кербала, Ирак.

На възпоменанието ще присъстват представители на държавната и местната власт, както и офицери от Съвместното командване на специалните операции (СКСО).

Трагедията в Кербала остава една от най-черните страници в съвременната военна история на България. На 27 декември 2003 година, малко преди обяд, камион-цистерна пробива загражденията на база "Индия" и се взривява непосредствено до щаба на българския батальон. Въпреки че охраната открива стрелба по шофьора-атентатор, той не спира машината, тъй като ръцете му са били завързани за волана.

При мощния взрив загиват петима български военнослужещи:

Майор Георги Качорин

Старши лейтенант Николай Саръев

Офицерски кандидат Иван Инджов

Офицерски кандидат Антон Петров

Офицерски кандидат Свилен Киров

Всички те са повишени в звание посмъртно и са отличени с награден знак "За вярна служба под знамената" – I степен. При атаката бяха ранени тежко още 27 български бойци, а базата понесе сериозни щети.

България участва в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак от август 2003 г. до декември 2008 г. За този период страната ни загуби общо 13 военнослужещи, чиито имена остават записани в Пантеона на бойната слава, пише dunavmost.com.

