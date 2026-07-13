Почивката е задължителна, а паркинги няма: Шофьорите на тирове алармират за липса на условия у нас

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МВР със стряскаща статистика за войната на пътя – всеки ден у нас стават средно по 20 тежки катастрофи.

След един от последните фатални удари на пътя кола се заби в спрял край пътя камион. В България паркинги, на които тировете да спират за задължителната по закон почивка, са малко, казват шофьори.

Стоян има едва десет минути до задължителната по закон почивка. За да продължи до паркинг, рискува просрочване на времето и висока глоба. Затова спира на отбивка край пътя.

„В момента съм на четири часа и двайсет минути, ние на четири часа и половина трябва да правим пауза задължително. Ето, вижте паркингите къде са и на какви паркинги се спираме! Няма, от Видин насам няма къде да спреш. Няма в България никъде паркинги!“, казва пред bTV Стоян, шофьор на камион.

Малко от тир паркингите в района на Монтана предлагат баня и тоалетна.

„Макар този тир паркинг да се намира на метри от международния път Е-79, той видимо не се използва и вероятната причина за това са лошите условия, които е предлагал“, посочва Рени Христова.

На друг паркинг се вижда само надписът „тир паркинг“ и насипан чакъл.

„Навсякъде има условия: в Германия, в Австрия, навсякъде има вода, тоалетна, кафе, абсолютно всичко. Навсякъде! Само тука в България – ето, виждате какво е положението“, казва шофьор.

Йордан Михалев е международен шофьор. За задължителната почивка от 45 минути избира отбивката на 77-ия километър на АМ „Тракия“.

„Мизерия по принцип, почти на всички паркинги, говорим нали за България. Тук на вас какви условия ви трябват? Ами трябва ни тоалетна, евентуално баня. Все пак ние сме нормални човешки същества. За предпочитане е охраняем, защото в последно време навсякъде и в Европа започна масово да се краде“, казва Йордан Михалев, шофьор на камион.

На паркинг на АМ „Тракия“ тоалетна може и да няма, място, на което да преспят шофьорите, също, но пък кокошките се разхождат на свобода.

Често шофьорите са принудени да спират по бензиностанции или в индустриални зони заради липса на паркинги, казва Йордан. Дава пример с Франция.

„Всякакви условия имаш – перални, сушилни, всичко. Тук какво виждате? Тук нищо не виждам, най-много да има тоалетна“, казва Йордан Михалев.

На този паркинг едно от заведенията е на Красимира Пандева.

„На година вие колко плащате? 1800 лева. Бензиностанцията знам, че тарифата е 3600 и на гостилницата е 3600. Виждате ли някаква инвестиция да е направена? Никаква инвестиция, абсолютно никаква, вижте паркинга в какво състояние е – дупки“, казва Красимира Пандева.

От Стара Загора поемаме към Бургас. Тук отбивки има.

„Няма дръвче, няма пейка, няма тоалетна, това нормално ли е? И те спират на 40 градуса да стоиш в камиона“, казва Петър Петков, шофьор на тир.

В южната ни съседка паркинги се срещат често. Там престоят струва 15 евро. В тази цена са включени баня, тоалетна и интернет. Има и заведение за хранене.

А у нас преди 10 години монтираните химически тоалетни на АМ „Тракия“ бяха откраднати.

„Тук е джунгла“, казва Недко Неделчев, шофьор на лек автомобил.

Химическите тоалетни липсват и до днес.

Редактор "Екип на Петел",

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