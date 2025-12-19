Почивните дни през януари

Пиксабей

По нова година ще почиваме три дни заради въвеждането на еврото.

31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще са официални почивни дни, актът на правителството е еднократен.

Петкова мотивира предложението си с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 г. и техническа подготовка за новата валута.

Освен че присъединяването на България към еврозоната е събитие с особено значение за страната, трябва да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите, и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори.

В този период много фирми сливат почивните дни.

Идеален момент за почивка е от 1 до 4 януари.

