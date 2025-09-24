Почна нов бизнес

Кадър Фб

Алекс Богданска предприема решителна крачка към ново поприще – строителството. От официален документ, подписан на 27 ноември 2024 г., става ясно, че тя вече е съдружник в "Б Строй 2020" ООД заедно с любимия си мъж Мартин Светломиров, и още един партньор, пише Хот Арена.

Богданска влага всичките си спестявания в компанията, а първата ѝ цел е изграждането на модерна жилищна сграда в един от най-предпочитаните квартали на столицата. Според близки до фирмата източници проектът вече е в процес на планиране.

"Отдавна обмислях да инвестирам в нещо по-солидно и дългосрочно. Имам интерес към архитектурата, дизайна и устойчивото строителство. Това не е просто бизнес за мен – това е нов етап от живота ми", споделя инфлуенсърката пред свои близки.

Красавицата, известна като една от най-успешните и печелещи инфлуенсърки у нас, е категорична, че социалните мрежи са само временно поле за изява:

"Искам да работя на макс, докато съм млада, и да инвестирам в имоти и бизнес, който ще ме издържа, когато реша да спра с моделството и рекламите."



Фирмата, в която вече е съдружник, има амбиции отвъд стандартното жилищно строителство – дейността ѝ ще обхваща технологично проектиране, туризъм, хотелиерство, транспорт и международна търговия.

Междувременно Богданска вече реализира и личен строителен проект – луксозна къща в покрайнините на София, която се очаква да бъде готова до края на 2026 г. Постройката ще струва няколко милиона и ще се превърне в дома на мечтите ѝ.

Строителният сектор в България остава динамичен, а търсенето на качествени жилища е високо. Ако проектите на Богданска и партньорите ѝ се реализират успешно, не е изключено тя да се превърне в милионерка

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!