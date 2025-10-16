Почнаха да мерят тонажа на тировете, хванаха рекордьор

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Тол системата у нас вече започна меренето на теглото на тировете на 10 точки по пътищата. Това показа Нова телевизия в нов репортаж. Чуждестранните тежки камиони, които са в нарушение, ще бъдат спирани на границите от мобилни екипи и няма да могат да напуснат страната без да платят глоба, обясниха проверяващите.

За българските шофьори нарушенията ще бъдат съобщавани в рамките на 24 часа. Санкцията е 3000 лева, а за второ нарушение - 4000 лева, а може да се плати и на място компенсаторна такса от 1200 лева.

От тол системата вече отчитат намаляване на нарушенията с около 30%. Засечени са и рекордьори в претоварването, като най-сериозното е надвишаване на позволените 40 тона с цели 9 тона отгоре.

