Почти 4600 линейни метра документи се съхраняват в Държавен архив-Варна

кадър: Гугъл мапс

Във фонда на Държавен архив-Варна се съхраняват 3590 линейни метра документи, което е почти 3 км и 600 метра, поставени лист върху лист. Това информират от институцията в страницата си във Фейсбук по повод поредното обработено ново постъпление в архива, пише "Морето".

„Обработката на новопостъпили документи в държавния архив е една от най-интересните дейности от ежедневието ни като архивисти. Когато постъпят кашони и чували с необработени документи, не знаем на какво съкровище може да попаднем. Процесът на експертиза е дълъг и комплексен, и отнема време документите да се подредят в архивни единици, описи и фондове“, споделя екипът.

Данните за общата фондова наличност са към 1 януари 2025 година.



Изчислява се чрез умножение на броя архивни единици по средната им дебелина. Тази мярка служи за измерване на обема на архивното богатство. Във варненския архив има стотици хиляди архивни единици и милиони кадри негатив.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!