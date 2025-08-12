Почти 6 месеца след погрома на "Възраждане": Представителството на ЕК у нас оправи сградата

Снимка: Булфото, архив

Сградата на Представителството на ЕК у нас смени счупените стъкла след погрома на привърженици на "Възраждане", предава БГНЕС.

На 25 февруари при протест срещу влизането ни в еврозоната привърженици и членове на "Възраждане" запалиха вратата на сградата на Представителството на Европейската комисия в България. Митингът, започнал първоначално мирно пред БНБ, се пренесе пред сградата на ЕК, която беше залята с червена боя и обстрелвана с яйца. Привърженици на "Възраждане“ чупиха прозорци и запалиха входа на сградата. Щетите бяха оценени на 180 хил. евро. Имаше задържани, които изкараха цял месец в ареста.

Тогава фасадата на сградата пострада сериозно - боята бе засегнала декоративните платна, камерите за видеонаблюдение, а единия стъклопакет бе счупен.

В хода на разследването полицията задържа 10 души. Двама от тях бяха пуснати на свобода заради депутатския си имунитет. Срещу петима има повдигнати обвинения за хулигански прояви с особен цинизъм - един от тях е на 17 години. 10 полицаи също пострадаха.

Погромът над сградата на представителството на ЕК в столицата получи широк международен отзвук, а новината бе отразена във всички големи световни медии. „Този следобед нашата сграда, която е символ на европейската демокрация в София, беше обект на посегателство и вандалски акт“, коментира протеста на „Възраждане“ Роберта Мецола, председател на Европейския парламент. „Срамно. Неприемливо! Ние сме първите, които защитават правото на мирни протести и демонстрации в Европа. Но това никога не трябва да се превръща в насилие и агресия“, коментира още Мецола.

Световните медии Франс прес и Ройтерс написаха, че проруската партия е използвала дезинформация и страх против европейска България.

Агресията на протестиращите бе осъдена и от всички политически партии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!