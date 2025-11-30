Почти без дъжд в неделя, но температурите се понижават

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя над страната ще се задържи предимно облачно, със слаби валежи от дъжд в централната част на Дунавската равнина и крайните северозападни райони. Валежи от сняг се очакват по високите полета на Западна България, като ще има условия и за заледявания.

Ще духа слаб северозападен вятър, а температурите в страната ще се понижат още. Очакваните минимални стойности ще бъдат между 3°С и 6°С, а в котловините на Западна България и планинските райони — до минус 2°–3°С.

През неделния ден ще се задържи предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността в Южна България. След обяд от северозапад, над Западна Стара планина и Софийското поле, ще започнат слаби валежи от дъжд, а над 700–800 метра — и от слаб сняг.

В Дунавската равнина вятърът ще се усили от северозапад и с него ще започне да прониква по-студен въздух.

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 5° и 7°С. По-ниски ще се задържат през целия ден по високите полета на Западна България — до 1°–3°С, а най-високи ще са в Югоизточна България — до 7°–9°С.

Времето в София

През нощта срещу неделя ще бъде предимно облачно. Минималните температури ще са между минус 2°С и минус 1°С. През деня в неделя ще е предимно облачно, а след обяд – и с валежи от дъжд и сняг. Ще духа умерен северозападен вятър.

Времето в планините – условията за туризъм ще са лоши!

През нощта срещу неделя ще бъде предимно дъждовно и мъгливо. Над Западна и Централна Стара планина се очакват валежи от сняг, а под 500–700 метра – от дъжд. На юг нулевата изотерма ще е по-висока и затова валежите от сняг ще са над 1200–1300 метра. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°С, а на 2000 метра – около 0°С, допълва meteobalkans.com.

Времето по Черноморието

През нощта срещу неделя времето ще бъде предимно облачно. През деня в неделя ще се задържи облачно, със слаби валежи по Северното Черноморие. Максималните температури ще бъдат 12–13°С. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще бъдат под влияние на циклон, разположен над централните и източните части на полуострова. Валежите ще се изместят към Румъния и Молдова. Над останалата част облачността ще бъде разкъсана.

