Почти без дъждове в петък

снимка: Булфото

През нощта срещу петък, над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Повече облаци се очакват в Дунавската равнина, но ще е предимно ниска и инверсионна. Ще продължи да духа слаб северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 7°С и минус 3°С. По-високи ще са температурите по Черноморието до плюс 3 - 4 °С, предава meteobalkans.com.

През деня в петък, в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб до северозападен вятър. Максималните температури ще се повишат и бъдат между минус 3°С до плюс 1°С в почти цялата страна до +5°С/+6°С на места в Югозападна и Югоизточна България.

През нощта срещу петък ще е предимно ясно. Ще продължи да духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 3-4°С. През деня ще е слънчево. Дневните температури ще са между плюс 4-5°С.

Времето в планините

Облачността ще е променлива, а след обяд и слънчево. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°С, на 2000 метра - около минус 5°С.

Времето по Черноморието

Ще е слънчево и бавно ще се затопля. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат +4°С и +6°С. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето на Балканите

Времето бавно ще се стабилизира, и валежите ще спрат в целя полуостров, но ще бъде студено.

