Почти без валежи в неделя

През нощта облачността над страната ще се разкъсва до ясно време. Повече облаци се очакват в Източна България, но след полунощ и там облачността ще се разкъса до предимно ясно време. Вятърът постепенно ще се ориентира от запад и ще стихне.

През деня в неделя времето ще бъде с разкъсана облачност и ще се затопли. Ще духа слаб западен вятър.

Минималните температури ще са между 7° и 9°, а максималните ще достигнат 17°–20°. По Черноморието и в югоизточните райони ще бъде малко по-топло – до около 18°. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Времето в София

През нощта срещу неделя ще бъде предимно ясно, със слаб западен вятър. Минималните температури ще са около 7–9°. През деня ще има разкъсана облачност, след обяд времето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 15° и 18°.

Времето по планините

Ще бъде с разкъсана облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югозапад. Температурите ще са около 6° на височина над 1200 метра и около – 1° на 2000 метра.

Времето по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде с разкъсана облачност. Максималните температури ще са между 15° и 16°. Морската вода остава сравнително топла – между 19° и 21°, а вълнението ще бъде около 3 бала.

Времето на Балканите

Очаква се времето да се стабилизира, а валежите да спрат. Облачността ще е променлива, като временни разкъсвания се очакват в Гърция и Западните Балкани.

