Почти лято във вторник във Варна

снимка Булфото

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27° и 32°, в София – около 27°.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!