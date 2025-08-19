Почват проверки на фирмите, които озеленяват Варна

снимка Булфото

Органите на реда ще започнат проверки на фирми и юридически лица, които ще следят, дали се изпълнява правилно компенсационната програма за озеленяване във Варна. Подновяването и поддръжката на зелената система в града е един от приоритетите на общинската администрация и затова е важно да следим както за изпълнението на ангажиментите на Община Варна, така и за поетите задължения на частни и юридически лица. Това заяви по време на редовната оперативка в Община Варна заместник-кметът Илия Коев по темата за устойчиво развитие и запазване на зелената система в морската столица.

По отношение на чистотата в града, той обсъди с районните кметове възможностите за увеличаване правомощията на общинските еколози, налагането на по-високи глоби при неправилно изхвърляне на отпадъци, местата и точките, където се наблюдава необходимост от разполагане от допълнителни съдове за смет.

Подменени са 4 500 м2 тротоарни настилки в район „Одесос“, остава да бъде извършена рехабилитацията на още само 413 м2 от пешеходните зони, предимно около детски градини в района, стана ясно от доклада на районния кмет. Строителната дейности по подмяната на тротоарните настилки вървят по график и са почти на финалната права и в другите райони на Варна, докладваха от общинската администрация. По план се движат поливните дейности в града.

В изпълнение на мерките за пожарна безопасност, от район „Младост“ са изпратили 17 писма с предписания за спешна коситба в дворовете на частни имоти, поради предпоставки от възникване на пожари, докладваха на оперативката. 7 от собствениците вече са изпълнили препоръките, а останалите терени се наблюдават от районното кметство.

От кметство „Приморски“ изразиха притеснения, че се акумулира голямо количество отпадък около съдовете за смет, обслужващи търговските обекти на пазар „Чаталджа“, което замърсява трайно района и генерира напрежение и неудобство сред посетителите и живеещите в близост граждани. По казуса заместник-кметът Илия Коев поиска в най-кратки срокове да бъде организирана среща в Община Варна, на която да бъдат поканени ръководствата на Общински съвет, „Пазари“ ЕАД и сметопочистващата фирма на дружеството, за да бъде ревизирано изпълнението на договорните задължения на всяка от страните.

