Подадени са над 40 сигнала за опасни храни в България, включително за салмонела във вегански шоколад

От началото на годината за България има общо 42 нотификации за опасни храни. От тях 40 са подадени от нашите партньори в ЕС и само две са от БАБХ. Т.е. чуждите агенции се грижат по-добре за нас. В десет от случаите е ставало въпрос за микробиологични опасности при храните, а 3-4 са свързани с органични храни, като сред тях е сигнал за салмонела във вегански шоколад. Има няколко сигнала, свързани с модерни храни, в които са намерени отровни алкалоиди.

пред Нова нюз д-р Сергей Иванов от Активни потребители.

За осем месеца 42 нотификации не е нещо страшно. Истинският проблем е, че на нас в България експерти отвън ни казват, че у нас има опасни храни, обясни той.

Ние плащаме данъци, за да издържаме държавните институции, те да ни пазят и да си вършат работата, а всъщност разчитаме на чуждите институции, подчерта докторът.

Имаме център за оценка на риска. Това не е контролен, а аналитичен орган. Те трябваше да се дзанимаят с постоянните епидемии по животните в България, които са наистина много. Ние сме входна врата заедно с Испания и Гърция за епидемиите в Европа. Само че по тази тема нищо не сме чули. Ние имаме дори прогнози за епидемиите у нас, как ще се развият и то конкретно за шарката по овцете и козите. И нещата се случват точно така, дори надминахме най-лошия сценарии. Тук е мястото на Центъра за оценка на риска - той трябва да направи стратегия какво да се прави, а в момента те не знаят какво да правят. Работата на този център е да прави стратегии, коментира той.

