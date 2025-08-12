Подадоха сигнал за видеоклип с насилие между малолетни момичета в Кула

Снимка: Булфото

Сигнал за видео клип, съдържащ кадри с насилие от малолетно момиче спрямо друго малолетно момиче, е получен в Районното полицейско управление в град Кула, съобщават от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът е подаден около 17 ч. на 11 август от социален работник. В хода на предприетите незабавни действия служителите на реда изяснили, че видеото е било заснето привечер на 8 август. На детска площадка в градчето 13-годишна ритнала, скубала и удряла шамари на 11-годишна. Установени са очевидци и местен жител, който заснел видеото, предава БТА.

Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в Районна прокуратура – Видин. За днес по случая в град Кула е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции, посочват от областната полиция във Видин.

В края на юни във Видин имаше друг случай на агресия, проявена от малолетен. С прокурорско постановление 13-годишното момче, проявило агресия, бе приведено в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в София.

