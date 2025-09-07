Подарява се разработен от 1997 година хранителен магазин в най-скъпия квартал в България

Кадър kpd.bg

Подарява се бизнес с хранителни стоки, находящ се на ул. Милин камък 2, кв. Лозенец, между 2 училища. Наем 600 € месечно. Напълно оборудвано, лично помещение. Дейността съществува от 28 години. Дейността е активна към момента. Оборот: около 360 000 лв. годишно, от тях около 10% са продажба на цигари, пише kpd.bg

Брой служители: 2

Година на основаване: 03.04.1997

Включено оборудване: Стелажи, 7 хладилни витрини, СОТ, 2 климатика, охранителни щори, видео наблюдение, мазе и wc. 22 кв. търговска площ.Включени бизнес имоти: Подарявам бизнес хс, находящ на ул. Милин камък 2, кв. Лозенец, между 2 училища. Наем 600 € месечно. Напълно оборудвано, лично помещение. Дейността съществува от 28 години. Дейността е активна към момента. Оборот: около 360 000 лв. годишно, от тях около 10% са продажба на цигари.Включена стока: По избор на бъдещия наемател.

