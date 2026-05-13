Подготовка за екскурзия: С кратък онлайн курс по английски научавате най-важното за 10 часа

Пътуването в чужбина е едно от най-големите удоволствия в живота, но за съжаление често то е съпроводено с лек (или не толкова лек) стрес. Ситуации, с които се справяме лесно у дома, изведнъж се оказват проблематични. Освен културни особености, основна причина за това е езиковата бариера. Английският е приет като международен език и се говори навсякъде, където има туристи.

Истината е, че не ви трябва академично ниво на английски, за да се оправяте, когато пътувате в чужбина. Трябват ви точно определени фрази и увереност. Това и предлага иновативният курс „Английски за пътешественици“ на езиков център Ре-формо.

Начален и опреснителен курс по английски

Курсът е идеален за хора, които:

Започват отначало или са учили езика отдавна и са го забравили.

Искат да спрат да зависят от мобилни приложения и преводачи.

Нямат време за дълги курсове и искат бързи, практически резултати.

Всяко занятие е изградено около конкретна задача

Повечето езикови школи залагат много на теория и граматика, които отнемат месеци. Нашият подход е различен – курсът следва принципа Task-based Learning — всяко занятие е изградено около конкретна задача (чекиране, поръчка, питане за помощ), а не около граматично правило.

Езикът се учи в контекст и чрез употреба.

Ще си припомните и усвоите основните въпроси и отговори в най-често срещаните ситуации, в които човек се озовава по време на пътуване.

Учебна програма

Базови практични фрази На летището и в самолета Настаняване, хотел, квартира Ориентация в града и транспорт В ресторанта и кафенето Пазаруване, пари и валута Социално общуване с непознати, шофьори на такси, бармани В компания с приятели, запознанства, разговори Здравни проблеми, неуредици, спешни случаи Симулация - моето пътешествие

Не оставяйте езиковата бариера да развали следващата ви ваканция. Пътувайте пълноценно, без притеснения пред чужденците..

Спестете пари

Освен езиковата свобода, курсът има и чисто финансово предимство. Когато разбирате условията в менютата или договаряте цени при пазаруване, избягвате скъпи грешки и „капани“ за туристи.

Параметри на :курса

10 часа х 50 минути, 5 дни х 100 минути на сесия

Формат: Онлайн – учите удобно от дома си

Малки групи: до 12 души – с внимание към всеки

Цена: 105 евро / 205,36 лева

Кога започва?

Курсовете се провеждат периодично

Начало на първия курс: 1 юни

