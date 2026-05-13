Подготовка за екскурзия: С кратък онлайн курс по английски научавате най-важното за 10 часа
Пътуването в чужбина е едно от най-големите удоволствия в живота, но за съжаление често то е съпроводено с лек (или не толкова лек) стрес. Ситуации, с които се справяме лесно у дома, изведнъж се оказват проблематични. Освен културни особености, основна причина за това е езиковата бариера. Английският е приет като международен език и се говори навсякъде, където има туристи.
Истината е, че не ви трябва академично ниво на английски, за да се оправяте, когато пътувате в чужбина. Трябват ви точно определени фрази и увереност. Това и предлага иновативният курс „Английски за пътешественици“ на езиков център Ре-формо.
Начален и опреснителен курс по английски
Курсът е идеален за хора, които:
- Започват отначало или са учили езика отдавна и са го забравили.
- Искат да спрат да зависят от мобилни приложения и преводачи.
- Нямат време за дълги курсове и искат бързи, практически резултати.
Всяко занятие е изградено около конкретна задача
Повечето езикови школи залагат много на теория и граматика, които отнемат месеци. Нашият подход е различен – курсът следва принципа Task-based Learning — всяко занятие е изградено около конкретна задача (чекиране, поръчка, питане за помощ), а не около граматично правило.
Езикът се учи в контекст и чрез употреба.
Ще си припомните и усвоите основните въпроси и отговори в най-често срещаните ситуации, в които човек се озовава по време на пътуване.
Учебна програма
- Базови практични фрази
- На летището и в самолета
- Настаняване, хотел, квартира
- Ориентация в града и транспорт
- В ресторанта и кафенето
- Пазаруване, пари и валута
- Социално общуване с непознати, шофьори на такси, бармани
- В компания с приятели, запознанства, разговори
- Здравни проблеми, неуредици, спешни случаи
- Симулация - моето пътешествие
Не оставяйте езиковата бариера да развали следващата ви ваканция. Пътувайте пълноценно, без притеснения пред чужденците..
Спестете пари
Освен езиковата свобода, курсът има и чисто финансово предимство. Когато разбирате условията в менютата или договаряте цени при пазаруване, избягвате скъпи грешки и „капани“ за туристи.
Параметри на :курса
- 10 часа х 50 минути, 5 дни х 100 минути на сесия
- Формат: Онлайн – учите удобно от дома си
- Малки групи: до 12 души – с внимание към всеки
- Цена: 105 евро / 205,36 лева
Кога започва?
Курсовете се провеждат периодично
Начало на първия курс: 1 юни
Информация и записване:
+359 889 310 110
