Подготвя се продажба на "Нова ТВ" и активи на "Виваком"

Собственикът на телекома "Виваком" и медийната група на "Нова телевизия" - United Group ("Юнайтед груп"), търси купувачи за части от активите си, които включват България, Гърция, Словения и Хърватия, съобщи изданието "Капитал", цитирайки в петък свои независими източници, предаде Mediapool.

Изданието отбелязва, че гръцки медии първи съобщиха за възможността местната фиĸcиpaнa тeлeĸoмyниĸaциoннa инфpacтpyĸтypa на United Group под бранда Nova да бъде продадена на друг голям играч - ОТЕ. Но според източниците на българското издание се търсят купувачи за целия фиксиран бизнес на компанията. Процедурата все още е в начална фаза, избран е консултант - Morgan Stanley, а тепърва ще се разговаря със заинтересовани страни. От United Group са отказали да коментират пазарни слухове.

